Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
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Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu

Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrasında kurtarma çalışmaları sonrasında enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de kazada yaralandı.

Olay yerinde yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonrasında ölü ve yaralı kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgeye gelen bir vinç yardımıyla şarampole yuvarlanan otobüs kaldırıldı. Ekipler otobüs enkazının altında herhangi bir yaralı veya ölü olma ihtimaline karşı inceleme yaptı.

Zonguldak'tan yola çıkan ve İzmir'in Dikili ilçesine giden otobüs eğimli yolda virajı alamayarak takla attı. Aracın sürücüsünün uyuyarak aracın hakimiyetini kaybettiği yönünde iddialar güçlenirken, yetkililer kazanın kesin oluş nedeniyle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade ettiler. - BALIKESİR

Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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