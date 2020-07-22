Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
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Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis Hizan ilçesi Gayda köyüne gönderildi.

22.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:04

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta talihsiz Pınar için cenaze hazırlıkları yapıldı.

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek

NE OLMUŞTU?

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin'in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu'na götüren Acı, burada saç, kıl, doku ve kan örneği alındıktan sonra Muğla Adliyesine sevk edildi.

Yaklaşık 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek

Kaynak: DHA

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