Katilini traş etmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un cenazesinin ortada kaldığı, 19 Mayıs tarihine kadar alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına gömülecek. Özbek gencin olaydan bir süre önce ölümüne neden olan şüpheliyi tıraş ettiği anların videosu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz çarşamba gecesi Side Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, otelde danışmada çalışan Akhroljon Khalimov ile komşuları N. T. ve O.K. birlikte alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Khalimov, N.T. tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri N.T. ve O.K.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.T., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 GÜN ÖNCE ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞ

Akhroljon Khalimov'un birlikte yaşadığı Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'nin (36) özel bir hastanede 10 gün önce Ömer Ramazan adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Somanadi, Endonezya konsolosluğunu arayarak bilgi verdiğini ve konsolosluk görevlilerinin perşembe günü kendisini ziyarete geldiğini aktardı.

BERABER YAŞADIĞI KADIN: ÜLKEME DÖNECEĞİM

Pandemi nedeniyle Akhroljon Khalimov'un çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyleyen Somanadi, çok az ve zor konuştuğu Türkçesiyle, "Ben, oğlum Ömer Ramazan'ı da alarak ülkeme döneceğim. Konsolosluk bürokratik işlemlerimi halledecek ama uçak bileti için yardıma ihtiyacım var" diye konuştu.

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK"

Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul'da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu onunda hem Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyeceğini söyleyen Somanadi, "Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Eğer Akhroljon Khalimov'un cenazesi Özbekistan'a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

KATLİLİYLE AYNI KAREDE

Öte yandan öldürülen Akhroljon Khalimov ile N.T'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği öğrenildi. Akhroljon Khalimov, geçen ay saç traşı olan N.T'nin cep telefonuyla videosunu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, evinin ortasında sandalyede oturan N.T'nin etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un 'Gerçek Amerikan tıraşı budur' dediği duyuluyor.

Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan'ı Akhroljon Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı