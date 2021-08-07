'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü
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'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü

'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, arkadaş grubuyla turlayan Hasan Dure'nin (24) kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarpıp, savruldu.

ANTALYA'da, arkadaş grubuyla turlayan Hasan Dure'nin (24) kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarpıp, savruldu. Kazada ağır yaralanan Dure, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dure'nin, motosiklet üzerindeki fotoğrafını 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' notuyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, batı çevre yolunda meydana geldi. Motosikletli arkadaş grubu ile birlikte 07 ARR 844 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hasan Dure, kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu. Kazayı gören Dure'nin arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dure, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkunu olan ve yeni motosikletini 1 hafta önce aldığı öğrenilen Hasan Dure'nin, akrobatik hareketler yaptığı videosunu sosyal medyadan 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' notuyla paylaştığı görüldü. 

Hasan Dure, 31 Temmuz'da Manavgat'taki yangın bölgesine de yardıma gitmişti.


'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü
'Katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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