Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu
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Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel
Katıldığı düğünde tabancayla ateş açan damat, kayınpederini vurdu

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan A.Y. (27), kayınpederi Ali A.'yı (55) vurdu.

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AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan A.Y. (27), kayınpederi Ali A.'yı (55) vurdu. Merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Ali A. hastaneye kaldırılırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğün törenine katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında sevinç gösterisi için belinden çıkardığı tabancayla rastgele havaya ateş açtı. A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali A.'nın başına isabet etti. Ali A., yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. A.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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