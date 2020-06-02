Katil zanlısı öldürdüğü kişinin otomobilini alıp kaçtı
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Katil zanlısı öldürdüğü kişinin otomobilini alıp kaçtı

Bursa'da yolcu olarak bulunduğu otomobilin sürücüsünü öldürüp otomobili alarak kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.

Katil zanlısı öldürdüğü kişinin otomobilini alıp kaçtı
02.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:47

Bursa'da yolcu olarak bulunduğu otomobilin sürücüsünü öldürüp otomobili alarak kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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