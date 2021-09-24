Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı - Haberler Magazin
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Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sık sık tatil yapmak ve estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye gelen Katie Price, İstanbul'da gittiği kuaförde kebap yedi. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcının iri taşlı yüzüğünü göstererek adeta hava attı.

Sık sık Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şarkıcı Katie Price, bu sefer de nişanlısı Carl Woods ile İstanbul'a geldi. 43 yaşındaki şarkıcı, önceki gün de kuaföre gitti.

YÜZÜĞÜYLE HAVA ATTI

Saçını boyatırken kebap ziyafeti yapan şarkıcı, o anları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da paylaştı. Türk yemeklerini öven Price'ın bu videosunda en çok dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü oldu.

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

DEĞERİ TAM 50 BİN STERLİN

Dünyaca ünlü ismin parmağındaki iri taşlı yüzüğün fiyatı ise tamı tamına 50 bin sterlin. Geçtiğimiz ay evinde saldırıya uğrayan şarkıcının parmağındaki yüzüğün çalındığı iddia edilmişti.

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı

Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle adeta hava attı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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