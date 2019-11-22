Katı atık tesisinin atık su borularının tahrip edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı

22.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:58

Giresun'daki Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne ait atık su arıtma sistemi borularındaki tahribat nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Giresun İli Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Görele ilçesi Çavuşlu beldesindeki tesisle ilgili alınan bir ihbar üzerine bölgede inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bölgede 19 Kasım Salı günü yapılan incelemede Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisine ait atık su arıtma sisteminin çıkışından itibaren Çavuşlu Zıva Deresi boyunca denizin içerisine kadar ulaşan 2 bin metre deşarj hattının yaklaşık 40 metrelik bir bölümünün kesici alet vasıtasıyla kesilerek tahrip edildiğinin tespit edildiği ifade edilerek, dere boyunca yapılan incelemelerde kopan parçaya rastlanılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı ve Görele İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verilerek olayın faillerinin yakalanması ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Tahrip edilen boruların gerekli onarımı yapılarak bugünden itibaren sistemin tekrar eski haline döndürülüp çalışır vaziyete getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA