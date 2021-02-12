Katarakt ameliyatıyla görme oranı artan Süphi dede sevinç gözyaşı döktü

Siirt'te 81 yaşındaki Süphi Aydar, yapılan başarılı katarakt ameliyatıyla görme oranının artmasının sevincini yaşadı.

Sol gözü doğuştan görmeyen, 7 çocuk ve 35 torun sahibi Aydar'ın yaklaşık 1 yıldır sağ gözünde de görme oranı düştü. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Aydar, muayene ve tetkiklerin ardından Opr. Dr. Şaban Kılıç tarafından katarakt ameliyatına alındı.

Ameliyatın ardından görme oranı artan Aydar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Aydar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, sağ gözünü son bir yıldır yavaş yavaş kaybettiğini, bu nedenle karanlık bir dünyaya mahkum olduğunu ve hayatının zorlaştığını söyledi.

Başvurduğu hastanede doktor ve sağlık personelinin yakın ilgisiyle karşılaştığını anlatan Aydar, "Allah doktordan razı olsun. Gözüm iyi. Hamdolsun şu anda görüyorum. Çok mutlu oldum. Karanlık dünyam aydınlandı." diye konuştu.

Opr. Dr. Şaban Kılıç da sağ gözünde görme kaybıyla kendilerine başvuran hastanın yeniden sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Kataraktın zor ameliyatlar arasında yer aldığına değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Hastanın kataraktının çok sert, göz bebeğinin yeteri kadar büyümemiş ve gözünün içerisinde birtakım bağ dokularında zayıflık olması, ameliyat açısından risk doğurmaktaydı. Bu riskleri hasta ve yakınlarıyla paylaştık. Bütün riskleri kabul ederek ameliyata karar verdiler. Ameliyatını başarıyla tamamladık. Ameliyat öncesi el hareketi düzeyinde gören hastamızın, üçüncü günde yüzde 50'ye yakın bir görmesi var. Hastanın, inşallah takip eden günlerde gözünde oluşan ödeminin geçmesine bağlı olarak yüzde 100 görmesini bekliyoruz. Hastamıza şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık