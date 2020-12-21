Katar ve ABD genelkurmay başkanları "bölgedeki gelişmeleri " görüştü
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Katar ve ABD genelkurmay başkanları "bölgedeki gelişmeleri " görüştü

21.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:46
Katar ve ABD genelkurmay başkanları

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Doha'da Katarlı mevkidaşı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Doha'da Katarlı mevkidaşı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganim, başkent Doha'da ABD'li mevkidaşı Milley ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Doha ziyaretine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Katar ile ABD arasında ay başında denizcilik faaliyetleriyle alakalı askeri anlaşma imzalanmıştı.

Katar'da, çoğu Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde olmak üzere yaklaşık 13 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD, Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığını temsil eden El-Udeyd Hava Üssü'nü Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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