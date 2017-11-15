Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapması

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıklarının yüzde 65'ini tamamladığını, geri kalanının da iki ya da üç sene içinde tamamlanacağını belirtti.





Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan ve tamamı yarın yayınlanacak röportajında İmadi, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıklarının yüzde 65'ini tamamladığını, geri kalanının da iki ya da üç sene içinde tamamlanacağını ifade etti.





İmadi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ambargosunun, Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıklarını ve altyapı projelerini olumsuz etkilediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun doğru olmadığını belirtti.





Öte yandan İmadi, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin, Katar riyalinin zayıflatılması ve Dünya Kupası ev sahipliğinin Katar'ın elinden alınması çabaları konusunda basına sızan açıklamaları hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü aktardı.





İmadi, "Katar ekonomisi ve yerel para birimi hedef alınıyordu. Nedenini bilmiyoruz. Ancak eğer sebebi, Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıysa bunun başarılı olmayacağını vurguluyorum. Katar, vaktinden daha önce ev sahipliğine hazır olacak." ifadelerini kullandı.





ABD'de yayın yapan "The Intercept" internet sitesinde yer alan haberde, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin elektronik posta hesabından sızan yazışmaların, BAE'nin Katar'a yönelik ekonomik savaşını ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini bozma planlarını gösterdiği aktarılmıştı.





Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.



Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.