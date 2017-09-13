Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Katar'ın Londra Büyükelçisi Yusuf el-Hatır'ın, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile bir araya geldiği bildirildi.



Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hatır'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da IMO Genel Sekreteri Lim ile görüşmesinde iş birliği seçenekleri ele alındı.



Görüşmede ortak öneme sahip konuların yanı sıra iş birliğini güçlendirme yolları da konuşuldu.



Katar'ın, denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilişkilerini kesen Arap ülkelerini geçen temmuz ayında IMO'ya şikayet ettiği belirtilmişti.



Londra merkezli olarak 1948 yılında kurulan IMO'ya üye 175 ülke bulunuyor.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.