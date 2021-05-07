Katar Emiri Al Sani, Maliye Bakanı'nı görevden alarak yerine Ticaret ve Sanayi Bakanı'nı atadı
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Katar Emiri Al Sani, Maliye Bakanı'nı görevden alarak yerine Ticaret ve Sanayi Bakanı'nı atadı

Katar Emiri Al Sani, Maliye Bakanı'nı görevden alarak yerine Ticaret ve Sanayi Bakanı'nı atadı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'yi görevinden alarak yerine Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmed el-Kuvari'yi atadığı belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'yi görevinden alarak yerine Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmed el-Kuvari'yi atadığı belirtildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin konuyla ilgili yayımladığı kararnameye ilişkin bilgi verildi.

Emir Al Sani'nin Maliye Bakanı İmadi'yi görevinden aldığı kaydedilen açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kuvari'nin mevcut görevi ile birlikte Maliye Bakanı olarak atandığı dile getirildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, belge ve raporların incelenmesinin ardından Maliye Bakanı İmadi hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edilmişti.

Raporlarda "kamu malına zarar verilmesi ve görevin kötüye kullanılması" gibi suçlamaların yer aldığı ve güvenlik güçlerine Maliye Bakanı İmadi'nin gözaltına alınması talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, suçlamalarla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı kaydedilmişti.

Katar'da 2013'ten bu yana Maliye Bakanı olan İmadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Bankası (Qatar National Bank) Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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