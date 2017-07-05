Süre Bitti, Katar Köprüleri Attı: 13 Madde Agresif ve Hakaret Dolu

Körfez ülkelerinin hazırladıkları onur kırıcı 13 maddelik talep listesini kabul etmesi için Katar'a tanıdığı sürenin domasının ardından, Katar'dan ilk açıklama geldi.

"KATAR'A YÖNELİK POLİTİKALAR AGRESİF VE HAKARET DOLU"

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik politik ve ekonomik ambargosu hakkında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, çözümün 'diyalog'dan geçtiğini, ambargoyla krizin çözüme ulaşamayacağını açıkladı. Al Sani, Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik politikasını da 'agresif ve hakaret dolu' olarak niteledi.

13 MADDELİK TALEP LİSTESİ CEVAPLANDI

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'ın 13 maddelik talepler listesine verdiği cevabı aldığını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, Katar'ın cevabının belirlenen ek süre içerisinde 4 ülkeye ulaştırıldığı belirtildi.

GEÇEN AY DİPLOMATİK İLŞKİLER KESİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.

"İÇİŞLERİMİZE KARIŞILMASINA İZİN VERMEYCEĞİZ"

Katar Dışişleri Bakanı al Sani, Suudi Arabistan liderliğindeki 4 ülkenin ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Al Sani, "Biz kendi içişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesinde bulunurken, çözümün 'diyalog'dan geçtiğini, ambargoyla krizin çözüme ulaşamayacağını belirtti.

"İRAN'LA YAPICI VE SAĞLIKLI İLİŞKİLER YÜRÜTÜLMELİ"

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben, İran ile sağlıklı ve yapıcı ilişkiler yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"KATAR AYAKTA DURACAK GÜCE SAHİP"

Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu ifade etti.