Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor

24.10.2020 05:03 | Son Güncelleme: 24.10.2020 05:06
Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor

Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

Al Meera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından Katar'daki bazı iş yerleri Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.

Katar Üniversitesi de Fransa'yı boykot ediyor

Katar Üniversitesi de Fransa'ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami sembollere, inanç ve mukaddesata karşı herhangi bir hakaret kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle Katar Üniversitesi yönetimi Fransız Kültür Haftası etkinliğini belirsiz bir tarihe erteleme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde, Samuel Paty adlı öğretmenin başı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Binnur Kaya Hakan Taşıyan
Spor Samatta Ozan Tufan Serdar Aziz Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 05:07:23. #1.15#
title