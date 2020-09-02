Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi serveti nedir? Katar Emiri uçağı fiyatı nedir?
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Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi serveti nedir? Katar Emiri uçağı fiyatı nedir?

Mal varlıkları, pahalı takıları, lüks tatilleri ile haber olan Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi serveti nedir?

Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi serveti nedir? Katar Emiri uçağı fiyatı nedir?
02.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:58

Gezdikleri, aldıkları ve pahalı harcamaları ile Katar aile üyeleri her zaman merak ediliyor. Peki Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi mal varlığı nedir?

KATAR AİLESİ ÜYELERİ

Katar'ın başına geçen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, dünyanın en genç lideridir. 3 Haziran 1980 yılında Basra Körfezi kıyısındaki Katar'ın başkentiDoha'da doğdu.

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani eşini medyadan uzak tutuyor. 2005 yılında ikinci kuşaktan kuzeni ile evlenen Tamim Bin Hamad Al Tani, 2009'da ikinci kez evlendi ve 3 erkek, 3 kız çocuk babasıdır.

Katar ailesi üyeleri kimler? Katar ailesi serveti nedir? Katar Emiri uçağı fiyatı nedir?

Şeyha Moza bint Nasır el-Misned, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin annesi, eski Katar Emiri Hamad bin Halife es-Sani'nin eşi. 1995 yılından bu yana Katar'daki eğitim ve sosyal reformlara liderlik eden Şeyha Moza, ulusal ve uluslararası kalkınma projeleri başlattı.Eğitim çalışmalarıyla dünya çapında beğeni topladı ve Kendisi Qatar Foundation baskani ve Silatech'in kurucusudur.

KATAR AİLESİ SERVETİ NEDİR?

ülkenin yağ ve gaz rezervlerini yöneten Katar Yatırım Otoritesi'nin de getirileriyle 2.4 milyar dolar.

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