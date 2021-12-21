Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu merkezin yanı sıra Ilgaz Dağı ve kıyı kesimindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'da bin 450 rakımlı Yaralıgöz geçidinde yoğun kar yağışı yaşanıyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Güzergahta kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, 3 ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kar yağışı Ağlı, Seydiler, Küre ve Devrekani ilçelerinde de etkili oluyor.

Tokat'ta da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı.

Başçiftlik ilçesinde de gece saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu.