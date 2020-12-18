Kastamonu Teknokent'in yeni binasının temeli atıldı
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Kastamonu Teknokent'in yeni binasının temeli atıldı

18.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17
Kastamonu Teknokent'in yeni binasının temeli atıldı

Kastamonu'da prefabrik binada hizmet veren Teknokent'in yeni yerinin temeli atıldı.

Kastamonu'da prefabrik binada hizmet veren Teknokent'in yeni yerinin temeli atıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kastamonu Teknokent AŞ ile Kastamonu Teknoloji Transfer Ofisi AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, temel atma töreninde AA muhabirine, Teknokent'in geçen yıl aralık ayında kurulduğunu söyledi.

Kurulduktan bir yıl sonra Teknokent yönetim ve kuluçka merkezi binasının temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anlatan Yenigün, "Bugüne kadar Kastamonu Belediyesinin ayni katkılarıyla yapılan 720 metrekarelik prefabrik binada faaliyetlerimizi yürüttük. Prefabrik binamız yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yeni binamız faaliyete geçtiği zaman burada Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek isteyen akademisyenlerimizle beraber çalışmak isteyen çok sayıda şirketimiz var." dedi.

Binada 2021'in sonu itibarıyla girişimcileri ağırlamak istediklerini dile getiren Yenigün, şunları kaydetti:

"720 metrekarelik prefabrik binamızda bile hem teknoloji hem bilişim hem sağlık hem savunma sanayisinde faaliyet gösteren yaklaşık 15 firmamız var. Özellikle pandemi sürecinin bitmesiyle genç kardeşlerimizi, üniversite son sınıftaki arkadaşlarımızı kuluçka merkezinde üretim sahasına katma değerli nitelikli sahalara aktarma çalışmalarına yön vereceğiz. Temel atmamızı gerçekleştirdik, şimdi hedefte 10 dönümlük alanı 2021 yılında 100 dönüme çıkarmak var. Bunun için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıyla fizibilite çalışma projesini başlattık."

Yenigün, ülkelerdeki en nitelikli bilginin kaynağının üniversiteler olduğunu vurgulayarak, "Burası herkes için ilk adımda koşacağı, danışacağı, faaliyetlerinde destek alacağı ve iş birliği yapacağı kişilere ulaşabileceği ağ konumuna gelecek. Kastamonu'daki kamu birimleri için de inşallah bir araya gelip ortak fikirlerini beyan edip teşviklerini, desteklerini insanlara rahatlıkla ulaştırabilecekleri bir platform halini taşıyacak." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak Teknokent'in yeni binasının temel atma törenine Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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