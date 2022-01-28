Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı

Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 196 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 196 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ağlı'da 1, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 6, Cide'de 9, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de 10'ar, Devrekani ve Daday'da 8'er, İnebolu'da 20, Küre'de 18, Şenpazar'da 7 ve Taşköprü'de 6 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta 14, Amasya'da 21, Çorum'da 26, Tokat'ta ise 16 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Amasya, Tokat, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title