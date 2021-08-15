Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
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Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sinop'un Çatalzeytin ilçesinde, sel felaketinin ardından başlayan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Sinop'un Çatalzeytin ilçesinde, sel felaketinin ardından başlayan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesiyle bağlantısını sağlayan ve il sınırı konumundaki Çayağzı Köprüsü'nün su taşkını nedeniyle yıkıldığı, öğretmenevi, halı saha, belediye oteli ve Çatalzeytin Lisesinin hasar gördüğü selin ardından Çatalzeytin ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, devlet ve vatandaşlar iş birliğiyle yaraları sarılmaya başlandı.

Devlet Su İşleri ekipleri Çayağzı Deresi'nde enkaz kaldırma çalışmaları yaparken Karayolları ekipleri de ulaşıma kapanan ve yıkılan yolları açmaya çalışıyor.

Çatalzeyetin Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine, ilçeyi sel basmaması için küçük kepçelerle mücadele verdiklerini söyledi.

Tarihi bir felaket yaşadıklarını belirten Demir, "Çok zor durumlar geçirdik. Çok derin acılar yaşadık. Bütün köylerimize ulaşımda zorlandık. Ulaşamadığımız, 41 köyümüzden şu an itibariyle 16 köyümüz kaldı. Afyon Valimiz ekibiyle birlikte ilçemizde, çalışmalara devam ediyor. Devletimiz her türlü imkanlarla burada." dedi.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Demir, "İnşallah yaralarımız bir an önce sarılır. İlçemizde şu anda su hatlarımızın tam olmaması nedeniyle dağlardan ve başka bölgelerden su vermeye çalışıyoruz. En yakın zamanda bu eksikliklerimizi giderirsek ilçemizi kurtarmış oluruz." İfadelerini kullandı.

Devletin yanlarında olduğunu dile getiren Demir, "Devlet komple ekibiyle beraber yanımızda. Siyasi partilerin genel başkanları ilçemizi ziyaret ettiler. Bütün herkes burada halimizi, hatırımızı soruyor. İlçemize gelmeyen kalmadı. Bu kötü günümüzde hepsi bizimle kardeşlik içinde." diye konuştu.

Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor
Son dakika gündem: KASTAMONU - Çatalzeytin ilçesinde selin yaraları sarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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