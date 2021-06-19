Kastamonu'dan kısa kısa
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Kastamonu'dan kısa kısa

Kastamonu'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, eksikliklerinin tamamlanması ve çevre düzenlemelerinin ardından öğretmenevinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, eksikliklerinin tamamlanması ve çevre düzenlemelerinin ardından öğretmenevinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, tefrişatı yapılan öğretmenevi binasının ilçeye yakışır bir tesis olacağını bildirdi.

Binanın yaklaşık 400 metrekare olacağını anlatan Yılmaz, "3 katlı, 14 odalı, 30 yatak kapasiteli, 200 kişilik yemek salonu ve lokali, konferans salonu, mescidi ve lobisi bulunmaktadır. Cide-İnebolu arası 98 kilometrelik mesafe arasında bir konaklama yerinin olması, konaklama sorununu ortadan kaldıracaktır." dedi.

İnebolu Muhtarlar Derneği Başkanlığına Emrullah Kuruahmet seçildi.

İnebolu Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulu yapıldı.

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ahmet Çakılcı ile Esenyurt Köyü Muhtarı Emrullah Kuruahmet aday oldu.

48 oy alan Kuruahmet, dernek başkanlığına seçildi. Çakılcı'nın 34 oy aldığı seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Emrullah Nalbant, Hüseyin Battaloğlu, İrfan Yılmaz, Rüstem Erdin, Ramazan Şivetoğlu ve İsa Öz'den oluştu.

Kuruahmet, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, başkanlığa daha fazla hizmet etmek için aday olduğunu belirterek, "Tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kongreye Belediye Başkan Vekili Emre Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kastamonu'dan kısa kısa
Kastamonu'dan kısa kısa
Kastamonu'dan kısa kısa
Kastamonu'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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