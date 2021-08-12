Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (4)

HELİKOPTER VE İŞ MAKİNELERİ İLE KURTARILDILARKastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarına devam edilirken, mahsur kalanlar, helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldı.

HELİKOPTER VE İŞ MAKİNELERİ İLE KURTARILDILAR

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarına devam edilirken, mahsur kalanlar, helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı ancak ilçenin içinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesinin hala yüksek olması dikkat çekti. Suyun çekildiği mahallelerde selin neden olduğu tahribat da ortaya çıktı.

Selin vurduğu ilçede yaşayanlar da çalışmaları takip ediyor. İnşaat işçisi Hüseyin Kartal, çalıştığı sırada selin geldiğini anlatarak, "Öğle saatlerinde anons geldi. Biz de o an hemen apar topar arabaya bindik. Binalar yıkıldı, her taraf felç oldu. Birinci katlar komple su altında kaldı" dedi. Selahattin Çalık da çok üzgün olduklarını belirtip, "Derenin başında dururken aniden sel geldi. Kendim zor kaçtım. Akrabalardan ve tanıdıklardan kayıp olan var. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu