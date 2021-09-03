Kastamonu'daki sel felaketi sporu da vurdu
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Kastamonu'daki sel felaketi sporu da vurdu

Kastamonu'daki sel felaketi sporu da vurdu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde spor tesisleri de büyük zarar gördü.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde spor tesisleri de büyük zarar gördü.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde Bozkurt ve Abana'da bulunan spor tesisleri zarar gördü. Aynı gün yaşanan sel nedeniyle Çatalzeytin ilçesinde de tesisler kullanılamaz hale geldi.

Bozkurt ilçesindeki selde spor salonu, stat, çim saha, kapalı halı saha, açık basketbol sahası ve sosyal tesis; Abana ilçesinde, sentetik çim saha, spor salonu, kapalı halı saha ve portatif havuz; Çatalzeytin'de de spor salonu

ve sentetik çim saha zarar gördü. Bazı spor salonları sel nedeniyle yıkılırken bazılarının içerisi de balçık ve ağaç dalları ile doldu.

Üç ilçedeki spor tesislerinde yaklaşık 25 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Abana Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Ali Hışıroğlu, AA muhabirine, selin bölgeye büyük zarar verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yunus Akgül'ün girişimleri ile 2,5 yıl önce futbol altyapı eğitimlerine başladıklarını belirten Hışıroğlu, "Abana ve Bozkurt'taki çocuk ve gençler spor okulumuzda eğitimler alıyor. Pandemi ve benzer sebeplerden dolayı kısıtlamaya uğrasa da 120'ye yakın çocuk ve gençle bu güne kadar çalışmalarımıza devam ettik." dedi.

Selin herkesi etkilediğini kaydeden Hışıroğlu, "Son sel felaketi elimizdeki stadımızı, sahamızı, antrenman ve maç yaptığımız halı sahamızı elimizden aldı. Şu anda antrenman yapacağımız hiç sahamız yok. Yakın çevremizdeki ilçelerin spor sahalarının da aynı duruma maruz kalması bizleri çaresiz bıraktı." diye konuştu.

Çocuklar için sporun önemli olduğunu aktaran Hışıroğlu, "Çocuklarımızı spordan koparmamaya çalışıyoruz. Yaşanan feci olayların ve hadiselerin çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkiyi bertaraf etmek için sporun çok daha önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bütün imkansız ve zorluklara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Biran önce sahalarımıza kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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