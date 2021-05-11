Kastamonu'da yolda gördükleri tilkiyi elleriyle beslediler
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Kastamonu'da yolda gördükleri tilkiyi elleriyle beslediler

Kastamonu'da yolda gördükleri tilkiyi elleriyle beslediler
Anadolu Ajansı / Ünal Kesmen - Haberler | Güncel

Kastamonu'da iki kişi, yolda gördükleri tilkiyi elleriyle besledi.

Kastamonu'da iki kişi, yolda gördükleri tilkiyi elleriyle besledi.

Otomobilleri ile Kastamonu'nun Cide ilçesinden Şenpazar ilçesine gelen Türk Telekom çalışanı Ekrem Aygen ile PTT çalışanı Kubilay Onur Çalık, yolda bir tilki ile karşılaştı.

Tilkinin kendilerinden kaçmadığını fark eden Aygen ve Çalık, otomobilden inerek yanlarında bulunan yiyecekleri tilkiye verdi.

Aygen ve Çalık, cep telefonu kamerasıyla bu anların fotoğraflarını çekti.

Aygen, AA muhabirine, Şenpazar ilçesi yakınlarında tilki görünce durup araçlarından indiklerini belirterek, "Aç olduğu için bizden kaçmadığını düşünüyorum. Biz de yanımızda bulunan yiyeceklerle besledik. Yabani bir hayvanın bizden kaçmaması ve bu kadar yakınımıza gelmesi çok ilginç." dedi.

Çalık ise bölgenin dağlık bir yapıya sahip olduğunu kaydederek, "Kısıtlama döneminde yollar pek kullanılmadığı için tilkinin de yol kenarında dolaştığını düşünüyorum. Bundan sonra gidip gelirken o bölgeye daha dikkatli bakacağız. Yanımızda da tilki için hep bir şeyler bulunduracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ünal Kesmen

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