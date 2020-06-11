Kastamonu'da yıldırım düşen ev kül oldu Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Adalar Köyü Osman Çelebi Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU Kaynak: İHA