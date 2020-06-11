Kastamonu'da yıldırım düşen ev kül oldu
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Kastamonu'da yıldırım düşen ev kül oldu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Kastamonu'da yıldırım düşen ev kül oldu
11.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:49

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adalar Köyü Osman Çelebi Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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