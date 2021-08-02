Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü
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Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü

Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elektrik trafosundan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elektrik trafosundan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki mezarlığa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü
Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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