Kastamonu'da trafodan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elektrik trafosundan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elektrik trafosundan mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki mezarlığa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz