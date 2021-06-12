Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Orhan Yıldız idaresindeki 29 DH 419 plakalı otomobil ile Muhammed Yıldırım'ın kullandığı 34 AN 4377 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı tır Kuzuçimeni mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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