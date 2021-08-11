Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (5)

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİBozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Bozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı