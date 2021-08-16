Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmaları, gece boyunca devam etti. Dün akşam saatlerinde yapılan aramalarda, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın enkazındaki aramalar sürerken, ailelerin de umutlu bekleyişi devam etti. İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da zaman zaman eşlik ettiği çalışmalara ilçe halkının yanında çevre il ve ilçelerden gelen gönüllüler de destek oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1, toplam 70 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.Açıklamada ayrıca Kastamonu'da 4 bin 924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 dron, 1 İHA, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfağın da bölgede olduğu belirtildi.

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- Kastamonu
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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