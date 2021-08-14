Kastamonu'da sahillerden yüzlerce ceset toplandı iddiası
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Kastamonu'da sahillerden yüzlerce ceset toplandı iddiası

Kastamonu'da sahillerden yüzlerce ceset toplandı iddiası
Demirören Haber Ajansı / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahillerden 250-300 cesedin toplandığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Valiliği, iddiaları yalanlayarak "Bu açıklamalar gerçek dışı, kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

Selin en çok hasar bıraktığı Bozkurt ilçesinde ise can kaybı giderek artıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahillerden 250-300 cesedin toplandığı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği ise söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Valiliğin açıklaması şu şekilde;

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emine Ezgi Özdemir

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Kastamonu'da sahillerden yüzlerce ceset toplandı iddiası
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Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahillerden 250-300 cesedin toplandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Valiliği, iddiaları yalanlayarak "Bu açıklamalar gerçek dışı, kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

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