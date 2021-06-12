KASTAMONU'DA 'İSTİKLAL SÜRÜŞÜ' ETKİNLİĞİ
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KASTAMONU'DA 'İSTİKLAL SÜRÜŞÜ' ETKİNLİĞİ

KASTAMONU'DA 'İSTİKLAL SÜRÜŞÜ' ETKİNLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURTULUŞ Savaşı'nda deniz yoluyla Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen silahların cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, 100 motosikletlinin katılımıyla 'İstiklal Sürüşü' etkinliği düzenlendi.

KURTULUŞ Savaşı'nda deniz yoluyla Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen silahların cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, 100 motosikletlinin katılımıyla 'İstiklal Sürüşü' etkinliği düzenlendi. İnebolu'da başlayan 340 kilometrelik sürüş etkinliği, yarın Anıtkabir'de tamamlanacak.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Motosiklet Spor Kulübü Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden motosikletli vatandaşlar katıldı. İnebolu Limanı'ndan start verilen etkinliğe, İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ve Kastamonu Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker ile motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar katıldı. 100 motosiklet sürücünün katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra ilçe protokolü, motosiklet sürücülerine Ankara'ya ulaştırılmak üzere temsili cephane teslim etti. Ardından İstiklal Sürüşü'nün startı verildi.

KASTAMONU'DA 'İSTİKLAL SÜRÜŞÜ' ETKİNLİĞİ
KASTAMONU'DA 'İSTİKLAL SÜRÜŞÜ' ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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