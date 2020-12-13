Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

13.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:30
Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Mamatlar köyünün Yayla Mahallesi'nde yazları kullanılan Satı Durgut'a ait, altı ahır olan iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Abana ve Bozkurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürdüğü yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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