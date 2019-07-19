Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA