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Kastamonu'da eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı, Gürkan Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'da eğitime kar engeli

KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

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