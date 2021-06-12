Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İncesu köyü Başören Mahallesi'nde Salih Korkmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korkmaz'ın annesi Ayşe Korkmaz ise köy sakinlerince evden çıkarıldı.

Kontrol altına alınan yangında Korkmaz'a ait ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz