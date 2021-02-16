Kastamonu'da avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
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Kastamonu'da avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

16.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:32
Kastamonu'da avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde avcılar, yaban hayvanları için topladıkları yiyecekleri doğaya bıraktı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde avcılar, yaban hayvanları için topladıkları yiyecekleri doğaya bıraktı.

İğdir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mesut Çıkrıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu genelinde 2 gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Zorlu kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kaldığını anlatan Çıkrıkçı, hayvanları beslemek istediklerini belirtti.

Yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Çıkrıkçı, "Herkesin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Avcı yeri geldiğinde hayvanlara bakmasını, beslemesini bilir." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Karabayraktar ise yaban hayvanları için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Herkes kendince ne bulduysa getirdi. Kimisi saman, kimisi marul, kimisi ıspanak, kimisi buğday getirdi. İğdir köyünün çevresindeki dağlık alanlarda çalışma yaptık. Hayvanlara yardım etmek, onları beslemek isteyen herkesin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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