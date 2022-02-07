Kastamonu'da 93 yıllık yerel gazetelerin arşivi dijitale aktarılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 1929 yılından bugüne kütüphane arşivlerinde bulunan yerel gazetelerin dijitale aktarılması için protokol imzalandı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından hazırlanan Kastamonu'da Gazetelerin Dijital Ortama Aktarılması Projesi kapsamında 1929 yılından bugüne tüm yerel gazeteler Ankara'ya taşınacak ve yıl sonuna kadar taranarak dijital ortama aktarılacak.

Kastamonu Entegre'nin sponsor olduğu proje için Kastamonu Valiliğinde, Vali Avni Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enis Koç ve KGC Başkanı Erkan Yılmaz arasında protokol imzalandı.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu yerel basınındaki tüm gazetelerin 1929'dan itibaren ciltlenmiş halde kütüphanede bulunduğunu belirtti.

Kütüphanede yaklaşık 1010 cilt olmak üzere 450 bin sayfa gazetenin bulunduğunu anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Kendi oluşturduğumuz ekiple biz bu çalışmayı 8-10 yılda bitiremeyiz. Bu konuyu sağ olsun, ilimizdeki birçok sosyal sorumluluk projesinde her zaman ön planda yer alan Kastamonu Entegre firmamıza açtığımızda, kendileri de sağ olsun, Enis Bey de bu anlamda her zaman destek oluyor ve sıcak baktılar. Firma olarak bu projenin tüm maliyetini üstlenmeyi kabul ettiler. Böylece Kastamonu'nun kültürel hayatına çok büyük bir zenginlik kattılar."

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Fabrikalar Direktörü Enis Koç ise Kastamonu'nun ismini Kastamonu Entegre olarak dünya genelinde yaşattıklarını söyledi.

İsimlerini Kastamonu'dan almaktan gurur duyduklarını anlatan Koç, "Yurt dışındaki tüm fabrikalarımızda Kastamonu bayrağı dalgalanıyor. Bu projede bizim için ayrı bir gurur oldu." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu da Kastamonu yerel basının sadece kentin değil bölgenin de hafızası konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz, tarihi gazete nüshalarını korumanın ve geleceğe aktarmanın en avantajlı yönteminin kaynakları dijital ortama taşımak olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde gazete koleksiyonlarının bulunduğunu ve bu koleksiyonların araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanıldığını hatırlattı.

Gazete arşivinin zamanla zarar görebildiğini ifade eden Yılmaz, "Sayın Valimiz Avni Çakır'ın ilk günden bu tarafa verdiği büyük desteğiyle projemizi hızlandırdık. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Fahrettin Şenoğlu ve İl Halk Kütüphanesi Müdürümüz Sayın Ali Göçmen ile birlikte uyumlu bir çalışma ile projemizi bugüne getirdik. Projemizin hayata geçmesinde şüphesiz sponsor desteğine ihtiyaç vardı. Bu desteği de bizlere sunan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi fabrikamıza ve Fabrikalar Direktörü Sayın Enis Koç'a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Sadece basın değil, Kastamonu il tarihine geçeceğine inandığımız önemli bir çalışma olacak." diye konuştu.

Yılmaz, projenin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.