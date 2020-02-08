Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

08.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:48
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

'nun ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kamil Pınar'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyerek ahşap evin tamamını sardı. Köylülerin müdahalede bulunduğu yangını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz sevk edildi.


Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgeye giden İtfaiye aracı ve arozöz, kötü hava koşulları nedeniyle köye ulaşamadı. Yangının çevresindeki diğer evlere sıçrama riski ise büyük paniğe neden oldu. Köylülerin yoğun çabasıyla diğer evlere sıçraması önlenen yangın sonrası 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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