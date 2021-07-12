Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
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Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sıkıntısız geçirebilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sıkıntısız geçirebilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat şekilde yapabilmeleri adına hafriyat ve temizlik çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi'nde nöbetçi ve icapçı listeleri de hazırlandı. Kurban Bayramı süresince vatandaşların ve şehre gelecek olan misafirlerin sorunsuz bir bayram geçirmeleri adına Kastamonu Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları yaptığını ileten Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Tüm ekiplerimizle bayrama hazırız. Şimdiden tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını niyaz ediyorum. Bayram öncesi ve bayram süresince görev yapacak olan mesai arkadaşlarımız, hemşehrilerimizin bayramı rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacaktır. Hizmetlerimizde her hangi bir aksama olmayacaktır" dedi.

Bu bayram da hayırseverlerin kurban paylarını ve vekaleten kurban bağış bedellerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını kaydeden Vidinlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kastamonu Belediyesi olarak kurban payı vermek isteyen vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahiplerimiz arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Kurban payı vermek isteyen vatandaşlarımız Alo 153 veya (0366) 222 25 88 nolu telefonlardan personellerimiz ile iletişime geçebileceklerdir. Yine vekaleten kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverlerimiz 1350 TL olarak belirlenen vekaleten kurban bağış bedelini sosyal market vakfımızın Ziraat Katılım Bankası hesabına yatırabilecekler. Bağış yapan vatandaşlarımız telefon numaralarını yazarak bağışlarını yaptıklarında vekalet için ekiplerimiz bağışçılarımızı arayacaktır. Pay vermek isteyen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz istenilen yerden payları alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır. Bayramlar paylaştıkça ve kucaklaştıkça güzelleşir. Bizlerde tüm hemşehrilerimiz ile kucaklaşacak ve bu paylaşımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına var gücümüzle çalışacağız"

"Trafik kurallarına uyalım"

Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak seyahatler sebebiyle şehirlerarası veya ilçeler arası kara yolu yoğunluğunun artacağına da dikkat çeken Vidinlioğlu, "Bizleri her bayram en fazla üzen mevzu trafik kazalarıdır. Burada kaybedilen canlar bayram sevincini yaşamamıza da engel oluyor. Trafik kazalarını; trafik kurallarına uyup, trafikte biraz daha dikkatli olduğumuz taktirde en aza indirebiliriz. Bu tamamen sürücülerimizin elinde. Sevdiklerimizden hızla uzaklaşmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Neşeli, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirelim. Yine pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uyalım" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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