Kaspersky, çocukların internette en çok aradığı başlıkları araştırdı

Kaspersky araştırmasına göre, geçen yıl çocukların ilgisi "yazılım, ses ve video", "e-ticaret" ve "internet iletişim medyası" kategorilerinde artış gösterdi.

Kaspersky araştırmasına göre, geçen yıl çocukların ilgisi "yazılım, ses ve video", "e-ticaret" ve "internet iletişim medyası" kategorilerinde artış gösterdi.

Kaspersky açıklamasına göre, salgın nedeniyle çocukların dünya genelinde eğitimlerinde, arkadaş ve aileleri ile iletişim ve eğlence etkinliklerinde ve birçok yaşam alışkanlığında değişim yaşandı.

Kaspersky, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yeni koşullar altında nasıl değiştiğini keşfetmek için yaptıkları arama sorguları, en popüler Android uygulamaları ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

Çocuklar arasında en popüler web sitesi kategorileri yüzde 44,38 ile "yazılım, ses, video" olurken, onu yüzde 22,08 ile "internet iletişim medyası", yüzde 13,67 ile "bilgisayar oyunları" takip etti.

En popüler uygulamalar arasında YouTube açık arayla lider oldu. Söz konusu uygulama, dünya genelinde çocuklar arasında en popüler video hizmeti olmaya devam etti. İkinci sırada WhatsApp, üçüncü basamakta ise TikTok yer aldı. Brawl Stars, Roblox, Among US ve Minecraft oyunları da listenin üst sıralarına yerleşti.

"Çocuklar Youtube'da en çok müzik videoları arıyor"

Araştırmaya göre, çocuklar YouTube'da müzik videoları dinleme ve izleme konusunda oldukça aktif. Aramalarının yüzde 17,35'ini müzik videoları oluşturdu. İstatistiklerde bir dizi "trend" videosu da yer aldı.

Çizgi filmler, yüzde 50,21 ile dünya genelindeki çocukların yaptığı tüm video aramalarının yarısını oluşturdu. Aranan en popüler çizgi filmler Lady Bug and Super Cat, Gravity Falls ve Peppa Pig oldu.

İkinci sırada çeşitli TV programları yer aldı ve İngilizcede en sık yapılan arama "The Voice Kids" olarak gerçekleşti.

TikTok, çocuklar arasında liderliği sürdürdü

TikTok, çocuklar arasında liderliğini sürdürürken, aynı zamanda sosyal ağ algısı da değişmeye başladı. TikTok, artık sadece klipler ve dudak senkronizasyonları için bir sosyal ağ olmaktan çıkıp daha eğitici ve yaratıcı içeriklere yer vermeye başladı.

Video oyunları arasında popüler olanlar Minecraft (yüzde 22,84), Fortnite (yüzde 6,73), Among US (yüzde 3,80), son zamanlarda çocukların dikkatini çeken Brawl Stars (yüzde 6,34) ve Roblox (yüzde 3,82) oldu.

Tüm bölgeler arasında, bilgisayar oyunlarına ayrılmış siteleri ziyaret etmede en fazla öne çıkanlar Kazakistan ve İngiltere'den çocuklar olarak belirlendi.

"Çocuklar yeni teknolojilerde çok hızlı ustalaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, modern çocukların çok küçük yaşlardan itibaren ellerinde teknolojik aletlerle büyüdüğünü, bu yüzden dijital dünyaya hızla adapte olduklarını ve yeni teknolojilerde çok daha hızlı ustalaştıklarını belirtti.

Larkina, "Çocukların internetteki ilgi alanlarını anlamak ve analiz etmek, güvenlik konusuna dikkat etmemize yardımcı oluyor. Bir çocuğun ne tür müzik dinlediğini, en sevdiği blog yazarlarının kim olduğunu veya hangi oyunları oynadığını bilen ebeveynler, çocuklarla olan güven ilişkisini güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukların daha iyi bir çevrim içi deneyim yaşamalarını sağlamak için ebeveynlere şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuklarınızın ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinin. İnternette birlikte sörf yapın ve öğrenin. Çocukların çevrim içi ortamda nerede vakit geçirdiklerini görün ve onları en iyi nasıl güvende tutabileceklerini keşfedin. Hassas bilgilerin yalnızca gerçek hayatta tanıdıkları kişilerle ve mesajlaşma programları aracılığıyla, paylaşılması gerektiğini anlatın. Gerekirse ebeveyn kontrolü uygulamaları indirin. Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını, çevrim içi ortamda güvende kalmak için neden onlara ihtiyaç duyduklarını çocuklarınıza anlatın. Çevrim içi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırın. Çocuklarınıza nelerin hiçbir koşulda internette yayınlanmaması gerektiğini ve nedenlerini anlatın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan