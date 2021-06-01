Kasmib Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kasmib Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kasmib Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Olağan Meclis Toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır baskanlığındaHalk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Olağan Meclis Toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır baskanlığında

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Birlik Encümen Üyelerinin seçimi kapalı zarf usulüyle gerçekleştirdiği seçim sonucunda Birlik Başkanlığına Valimiz Sayın Avni Çakır, Başkan Vekilliğine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Asıl Divan Katipliğine Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Yedek Divan Katipliğine ise Salih Turan ve Tekin Süzük seçildi. İkinci maddede ise İhtisas Komisyonlarının seçimi yapıldı. Komisyonda görevli Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve İl Genel Meclis Üyesi Ali Kaya'nın görevlerine devam etmeleri onaylandı. Avrupa Birliği Projesi Komisyonu üyeliğine ise, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç yapılan oylama sonucu komisyon üyeliğine seçildiler. Encümen üyeliklerine ise Cem Çınar, Muammer Yanık, Mustafa Huner Özay, Hasan Fehmi Taş, Hayati Sağlık ve Mehmet Erdoğan seçildi. Diğer gündem maddeleri olan; 2020 Yılına ait kesin hesabın görüşülmesi, norm kadro ihdası ve sözleşmeli personel çalıştırılması konuları da görüşülüp karara bağlandı. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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Kasmib Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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