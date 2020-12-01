KASKİ'de yatırım zirvesi
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KASKİ'de yatırım zirvesi

01.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:22
KASKİ'de yatırım zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde yatırım toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde yatırım toplantısına katıldı. 2020 yılında yapılan ve 2021'de yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığındaki toplantıya KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, genel müdür yardımcıları ve yatırımcı dairelerin başkanları katıldı.

YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı konuşmada "2020'de yapılan yatırımları gözden geçirdik. 2021'de neler yapılabileceğini paylaştık. Pandemi döneminde almamız gereken önlemleri konuştuk. Gerçekten deneyimli, birikimli, işinin sevdalısı ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yaparken çok değerli ilçe belediye başkanlarımızla da uyum içerisinde, verimliliği de esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetine fırsat vermeme yönünde de ekiplerimizin gayret gösterdiklerini biliyorum, kendilerine bir kez daha teşekkür edip, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

SU BORCUNU YAPILANDIRMAYA 170 KİŞİ BAŞVURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'de yapılan toplantı öncesi işlem yapan vatandaşlar ile sohbet ederken, birimleri de tek tek gezip, bilgiler aldı. Ayrıca, 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi oluşan tüm su ve atık su borçlarının yapılandırma kapsamında şuana kadar 170 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. - KAYSERİ

KASKİ'de yatırım zirvesi
KASKİ'de yatırım zirvesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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