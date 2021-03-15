Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı
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Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

15.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:42
Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de kanal çalışması sırasında otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden KASKİ personeli, toprağa verildi.

Kayseri'de kanal çalışması sırasında otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden KASKİ personeli, toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında bir sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp güvenlik önlemlerini aşarak çalışma sahasına girmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Baykan'ın cenaze törenine katıldı.

Büyük Bürüngüz Mahallesi Danişali Cami'ndeki cenaze namazına Baykan'ın ailesi, Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile mesai arkadaşları katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, Baykan'a Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi.

Üzüntüsünü aktaran Büyükkılıç, "Tırnağına zarar gelsin kimse istemez ama adı üzerinde kaza olunca sözün bittiği yer oluyor. Bizler de bu güzel insanımıza ne yakışırsa onu yapacağımızı buradan ifade ediyoruz. Sevgili yavrularımıza başımız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Konuşurken duygulanan Büyükkılıç, acılı aileye taziyelerini iletti.

Ahmet Baykan'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Kanalda çalışırken üzerine otomobil düşmesi sonucu ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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