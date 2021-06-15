Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
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Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı

Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta motosiklet ve otomobilin çarpışması üzerine meydana gelen trafik kazasında kask takan motosiklet sürücüsü, hafif yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta motosiklet ve otomobilin çarpışması üzerine meydana gelen trafik kazasında kask takan motosiklet sürücüsü, hafif yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi, Doğan Özkaraman Caddesi üzerinde öğretmen evi yakınlarınd meydana geldi. İddialara göre şehir merkezine 15 ABB 666 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ünal Kil (21), sola doğru manevra yaptığı sırada aynı istikamette 64 AU 091 plakalı motosikletle seyir halinde olan Burak Özcan'a (24) çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine ambulans, trafik şube ve asayiş şube ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taktığı kask sayesinde kazayı hafif yaralarla atlatan Özcan'ı Uşak eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Kil ise ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma ekiplerce başlatılırken Özcan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı
Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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