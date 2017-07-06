Kasise Hızlı Giren Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kasise aşırı hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı.



Kaza, dün öğle saatlerinde Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlık Caddesi'ne seyir halinde olan Aydeniz F.'nin kullandığı 07 NTG 20 plakalı motosiklet aşırı hızla kasise girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aydeniz F.'yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan Aydeniz F.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA