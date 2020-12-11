Kasımpaşa - Denizlispor maçı izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı kaç kaç? Kasımpaşa - Denizlispor golleri, özeti!
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen Kasımpaşa - Denizlispor maçı izle! Kasımpaşa - Denizlispor golleri, özeti!
Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşan Kasımpaşa - Denizlispor maçı izle! Kasımpaşa - Denizlispor maçı kaç kaç? Kasımpaşa - Denizlispor golleri, özeti!
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Kasımpaşa, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI ÖZETİ!
23. dakikada Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Rodellaga'nın ara pasında ceza alanı içi hafif sol çaprazında Sacko'nun şutu kaleci Ramazan'da kaldı.
36. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Yusuf Yazıcı'nın içeriye yerden ortasında kale önünde Fode Koita topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada Bergdich kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Sagal kafaya topu Recep Niyaz'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun kaleci Ramazan'ı geçerek dar açıdan çektiği şut filelere gitti 2-1
42. dakikada Varga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Koita'nın uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
45+1. dakikada Rodellaga'nın sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Sagal'a çarpan top direkten dönüp kalecide kaldı.
49. dakikada Varga'nın ceza yayı üzerinden verdiği ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında Hodzic'in sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan oyun alanına döndü.
51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan yaptığı plase vuruş kaleci Cenk Gönen'den döndü. Meşin yuvarlağı kalenin hafif sağında önünde bulan Varga müsait pozisyonda farkı 2'ye çıkaran golü attı. 3-1
78. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Recep Niyaz'ın ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.
90+1. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Tırpan, altıpasta topa elle müdahale edince hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Rodellaga, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2