Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü
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Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü Kurbanlık dana, deniz polisi ve itfaiyenin çalışmasıyla çıkartıldı Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü.

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

Kurbanlık dana, deniz polisi ve itfaiyenin çalışmasıyla çıkartıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana Balat sahilinde hisse sahipleri tarafından kesildi.

Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi "Kasımpaşa'dan atlayarak buraya kadar geldi. Emniyet güçleri deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine getireceğiz. Sağ salim geldi" ifadelerini kullandı.

Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server ise "Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken indiren şahsa saldırmış orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış. Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkarmış. Biz de yardım ettik" dedi.

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü - Haberler
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