Kasım Pamuk: "Doğduğum, Doyduğum, Yaşadığım Kente Hizmet Etmeye Talibim"

AK Parti'den Seyhan Belediye Başkan Aday Adayı Kasım Pamuk, "Seyhan'ın sorunlarını karardan etkilenecekleri de çözüme dahil ederek, katılımcı bir demokrasi anlayışı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çözmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adaylığı için müracaatta bulunan Kasım Pamuk, çalışmalarına hız verdi. Sürekli halkla iç içe olduğunu belirten Pamuk, "Hayat hikayem yaşadığım kentin hikayesidir. Bu kentte dün yaşananlar geçmişim, gelecekte yaşanacaklar da istikbalimdir. Yaşadığım kentin nimetlerinden istifade ettiğim gibi sorunlarına da ilgisiz kalamam. Bu kentin sorunları bizim sorunlarımız, sorunlarımız da kentin sorunlarıdır. Sorunların parçası olduğumuz bir kentte çözümün de parçası olmaya gayret göstermek görevimizdir" dedi.

"Bu kentte sorun değil, çözüm üretmeye talibiz"

Ticaret, çiftçilik, STK ve siyasi deneyimlerinden kazandığı tecrübeyi Seyhan'lının istifadesine sunmak istediğini söyleyen Pamuk, "Adana bir bütündür. Sorunları da bir bütündür. Mevcut bölünmeler idari bölünmedir. İdari bölünme çözümlerin ortak olmasına engel değildir. Kent merkezinde yaşayanlar aynı gün içinde tüm merkez ilçelere ayak basmaktadır. Adana'nın sorunları çekişme ve kavga yerine anlaşma ve yardımlaşma ile çözülebilir. Biz bu kentte sorun değil, çözüm üretmeye talibiz" şeklinde konuştu.

Seyhan'daki sorunların çözümü için merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi, STK ve halkın işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Pamuk, "Kentteki sorunları da çözümü de o sorunları yaşayanlar çok iyi bilmektedir. Önemli olan yönetim sürecine yerel ve ulusal tüm paydaşları ortak etmektir. Seyhan'ın sorunlarını karardan etkilenecekleri de çözüme dahil ederek, katılımcı bir demokrasi anlayışı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çözmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ADANA