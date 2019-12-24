Kaşıkçı'nın nişanlısı: İdamlar cinayetin arkasındaki gerçek nedeni gizleyecek, durdurulsun

24.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:09

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi mahkemesince alınan kararı, "adaletsiz ve geçersiz" olarak niteledi ve verilen idam kararlarıyla Riyad'ın gerçeği örtbas etmek istediğini söyledi.



Mahkeme kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Cengiz, duruşmaların hüküm giyenlerin neden cinayeti işledikleri sorusuna bir yanıt getiremediğini belirtti ve bunun nedeni olarak duruşmaların kapalı celsede gerçekleşmiş olmasını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle