Kaşıkçı'nın nişanlısı: İdamlar cinayetin arkasındaki gerçek nedeni gizleyecek, durdurulsun
Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi mahkemesince alınan kararı, “adaletsiz ve geçersiz” olarak niteledi ve verilen idam kararıyla Riyad’ın gerçeği örtbas etmek istediğini söyledi.
İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi mahkemesince alınan kararı, "adaletsiz ve geçersiz" olarak niteledi ve verilen idam kararlarıyla Riyad'ın gerçeği örtbas etmek istediğini söyledi.
Mahkeme kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Cengiz, duruşmaların hüküm giyenlerin neden cinayeti işledikleri sorusuna bir yanıt getiremediğini belirtti ve bunun nedeni olarak duruşmaların kapalı celsede gerçekleşmiş olmasını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle