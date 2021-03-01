Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Prensin hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır
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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Prensin hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır

01.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:42
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Prensin hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır

SUUDİ Arabistan devletinin talimatıyla İstanbul'da öldürüldüğü tespit edilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SUUDİ Arabistan devletinin talimatıyla İstanbul'da öldürüldüğü tespit edilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ABD tarafından yayınlanan rapor hakkında basın açıklaması yapan Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensin Muhammed Bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini ifade ederek "Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır" dedi.  

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın emriyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü tespit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD raporu hakkında sosyal medyadan basın açıklaması yaptı. Cengiz ABD raporu hakkında "Gerçek, zaten bilinen, bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Veliaht Prens, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir" dedi.  

Cengiz açıklamasında şunları belirtti: "Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahttın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir. Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir. Veliaht Prens cezalandırılmadığı takdirde, bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işaret ederek, hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır. Başta Biden yönetimi olmak üzere tüm dünya liderlerinin kendilerine şu soruyu sorması elzem olmuştur; ilerleyen günlerde, katil olduğu ispatlanmış ve cezalandırılmamış bir kişi ile tokalaşacaklar mı? Onu yok saymaya çalışmak ve cezalandırmayarak arafta bırakmak evrensel insanlık değerlerini yitirmemize neden olacaktır. Bu ABD'nin ve batının yıllardır savunduğu evrensel insan hakları değerleriyle nasıl örtüşür? Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekteki özgürlük adına mücadele eden tüm herkesi ifade etmektedir. Herkes elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyorum. Adaletin sonunda yerini bulmaması tüm insanlık adına bir utanç olacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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